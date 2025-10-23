Martolli's Authentic Pizza 220 W Cascade Ave
Pizza
Meat Pizza LARGE
Large Pepperoni
Tomato sauce, mozzarella cheese, and pepperoni.$28.00
Large Hawaiian
Tomato sauce, mozzarella cheese, Canadian bacon, and pineapple.$30.00
Large Ponderosa
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, mushrooms, black olives and Italian sausage.$36.00
Large Barbie
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken, caramelized onions, roasted bell peppers and topped with a little BBQ sauce.$34.00
Large Meat Lover
Tomato sauce, mozzarella cheese, Canadian bacon, pepperoni, sausage and bacon.$38.00
Large Outlaw Supreme
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, Canadian bacon, mushrooms, black olives, red onion, and Italian sausage.$38.00
Large Pesto Cini
Pesto sauce, mozzarella cheese, roasted chicken, caramelized onions, roasted garlic, and pepperoncini.$36.00
Large Rip City
Garlic-olive oil sauce, mozzarella cheese, red onion, roasted chicken, feta cheese, Canadian bacon, and fresh basil.$35.00
Large Manhattan
Garlic-olive oil sauce, mozzarella cheese, pepperoni, ricotta cheese, and Italian sausage.$35.00
Large Chicken Bacon Ranch$32.00
Large Dilly Pickle
Ranch sauce, mozzarella cheese, feta cheese, pepperoncini's, sliced pickles, and bacon bits.$35.00
Large Sisters Supreme
Tomatoe sauce, mozzarella cheese, Salami, pepperoni, Italian sausage, black olives, and mushrooms. Garnished with pepperoncini's.$38.00
Large Martollius
Tomato sauce, mozzarella cheese, Salami, Italian Sausage and Roasted Garlic.$35.00
Large Sweet & Spicy
Tomato sauce, mozzarella cheese, Pepperoni, Jalapeno and Pineapple.$34.00
Meat Pizza MEDIUM
Medium Pepperoni
Tomato sauce, mozzarella cheese, and pepperoni.$22.00
Medium Hawaiian
Tomato sauce, mozzarella cheese, Canadian bacon, and pineapple.$24.00
Medium Ponderosa
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, mushrooms, black olives and Italian sausage.$27.00
Medium Barbie
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken, caramelized onions, roasted bell peppers and topped with a little BBQ sauce.$27.00
Medium Meat Lover
Tomato sauce, mozzarella cheese, Canadian bacon, pepperoni, sausage and bacon.$29.00
Medium Outlaw Supreme
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, Canadian bacon, mushrooms, black olives, red onion, and Italian sausage.$29.00
Medium Pesto Cini
Pesto sauce, mozzarella cheese, roasted chicken, caramelized onions, roasted garlic, and pepperoncini.$29.00
Medium Rip City
Garlic-olive oil sauce, mozzarella cheese, red onion, roasted chicken, feta cheese, Canadian bacon, and fresh basil.$28.00
Medium Manhattan
Garlic-olive oil sauce, mozzarella cheese, pepperoni, ricotta cheese, and Italian sausage.$26.00
Medium Chicken Bacon Ranch$26.00
Medium Dilly Pickle
Ranch sauce, mozzarella cheese, feta cheese, pepperoncini's, sliced pickles, and bacon bits.$28.00
Medium Sisters Supreme
Tomatoe sauce, mozzarella cheese, Salami, pepperoni, Italian sausage, black olives, and mushrooms. Garnished with pepperoncini's.$29.00
Medium Martollius
Tomato sauce, mozzarella cheese, Salami, Italian Sausage and Roasted Garlic.$27.00
Medium Sweet & Spicy
Tomato sauce, mozzarella cheese, Pepperoni, Jalapeno and Pineapple.$27.00
Meat Pizza SMALL
Small Pepperoni
Tomato sauce, mozzarella cheese, and pepperoni.$15.00
Small Hawaiian
Tomato sauce, mozzarella cheese, Canadian bacon, and pineapple.$16.00
Small Ponderosa
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, mushrooms, black olives and Italian sausage.$17.00
Small Barbie
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken, caramelized onions, roasted bell peppers and topped with a little BBQ sauce.$17.00
Small Meat Lover
Tomato sauce, mozzarella cheese, Canadian bacon, pepperoni, sausage and bacon.$19.00
Small Outlaw Supreme
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, Canadian bacon, mushrooms, black olives, red onion, and Italian sausage.$19.00
Small Pesto Cini
Pesto sauce, mozzarella cheese, roasted chicken, caramelized onions, roasted garlic, and pepperoncini.$19.00
Small Rip City
Garlic-olive oil sauce, mozzarella cheese, red onion, roasted chicken, feta cheese, Canadian bacon, and fresh basil.$18.00
Small Manhattan
Garlic-olive oil sauce, mozzarella cheese, pepperoni, ricotta cheese, and Italian sausage.$16.00
Small Chicken Bacon Ranch$16.00
Small Dilly Pickle
Ranch sauce, mozzarella cheese, feta cheese, pepperoncini's, sliced pickles, and bacon bits.$18.00
Small Sisters Supreme
Tomatoe sauce, mozzarella cheese, Salami, pepperoni, Italian sausage, black olives, and mushrooms. Garnished with pepperoncini's.$19.00
Small Martollius
Tomato sauce, mozzarella cheese, Salami, Italian Sausage and Roasted Garlic.$17.00
Small Sweet & Spicy
Tomato sauce, mozzarella cheese, Pepperoni, Jalapeno and Pineapple.$17.00
Meat Pizza GF CRUST
Gluten Free Pepperoni
Tomato sauce, mozzarella cheese, and pepperoni.$20.00
Gluten Free Hawaiian
Tomato sauce, mozzarella cheese, Canadian bacon, and pineapple.$21.00
Gluten Free Ponderosa
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, mushrooms, black olives and Italian sausage.$22.00
Gluten Free Barbie
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken, caramelized onions, roasted bell peppers and topped with a little BBQ sauce.$22.00
Gluten Free Meat Lover
Tomato sauce, mozzarella cheese, Canadian bacon, pepperoni, sausage and bacon.$24.00
Gluten Free Outlaw Supreme
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, Canadian bacon, mushrooms, black olives, red onion, and Italian sausage.$24.00
Gluten Free Pesto Cini
Pesto sauce, mozzarella cheese, roasted chicken, caramelized onions, roasted garlic, and pepperoncini.$24.00
Gluten Free Rip City
Garlic-olive oil sauce, mozzarella cheese, red onion, roasted chicken, feta cheese, Canadian bacon, and fresh basil.$23.00
Gluten Free Manhattan
Garlic-olive oil sauce, mozzarella cheese, pepperoni, ricotta cheese, and Italian sausage.$21.00
Gluten Free Chicken Bacon Ranch$21.00
Gluten Free Dilly Pickle
Ranch sauce, mozzarella cheese, feta cheese, pepperoncini's, sliced pickles, and bacon bits.$23.00
Gluten Free Sisters Supreme
Tomatoe sauce, mozzarella cheese, Salami, pepperoni, Italian sausage, black olives, and mushrooms. Garnished with pepperoncini's.$24.00
Gluten Free Martollius
Tomato sauce, mozzarella cheese, Salami, Italian Sausage and Roasted Garlic.$23.00
Gluten Free Sweet & Spicy
Tomato sauce, mozzarella cheese, Pepperoni, Jalapeno and Pineapple.$23.00
Veg Pizza LARGE
Large Cheese
Tomato sauce, mozzarella cheese.$26.00
Large Margherita
Tomato sauce, mozzarella cheese, with fresh roma tomatoes, roasted garlic and topped with fresh basil.$30.00
Large Veggie Classico
Tomato sauce, mozzarella cheese, roma tomatoes, red onion, green peppers, mushrooms, and black olives.$31.00
Large Popeye
Tomato sauce, mozzarella cheese, spinach, tomatoes, roasted garlic and feta cheese. With a balsamic glaze drizzle on top.$34.00
Large Greek Goodness
Garlic-olive oil sauce, mozzarella cheese, spinach, roasted tomatoes, kalamata olives, red onions, feta cheese and oregano.$34.00
Veg Pizza MEDIUM
Medium Chesse
Tomato sauce, mozzarella cheese$20.00
Medium Margherita
Tomato sauce, mozzarella cheese, with fresh roma tomatoes, roasted garlic and topped with fresh basil.l$24.00
Medium Veggie Classico
Tomato sauce, mozzarella cheese, roma tomatoes, red onion, green peppers, mushrooms, and black olives.$26.00
Medium Popeye
Tomato sauce, mozzarella cheese, spinach, tomatoes, roasted garlic and feta cheese. With a balsamic glaze drizzle on top.$26.00
Medium Greek Goodness
Garlic-olive oil sauce, mozzarella cheese, spinach, roasted tomatoes, kalamata olives, red onions, feta cheese and oregano.$26.00
Veg Pizza SMALL
Small Cheese
Tomato sauce, mozzarella cheese.$14.00
Small Margherita
Tomato sauce, mozzarella cheese, with fresh roma tomatoes, roasted garlic and topped with fresh basil.$16.00
Small Veggie Classico
Tomato sauce, mozzarella cheese, roma tomatoes, red onion, green peppers, mushrooms, and black olives.$17.00
Small Popeye
Tomato sauce, mozzarella cheese, spinach, tomatoes, roasted garlic and feta cheese. With a balsamic glaze drizzle on top.$16.00
Small Greek Goodness
Garlic-olive oil sauce, mozzarella cheese, spinach, roasted tomatoes, kalamata olives, red onions, feta cheese and oregano.$16.00
Veg Pizza GF CRUST
GF Crust Chesse
Tomato sauce, mozzarella cheese, and pepperoni.$19.00
GF Crust Margherita
Tomato sauce, mozzarella cheese, Canadian bacon, and pineapple.$21.00
GF Crust Veggie Classico
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, mushrooms, black olives and Italian sausage.$23.00
GF Crust Popeye
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken, caramelized onions, roasted bell peppers and topped with a little BBQ sauce.$21.00
GF Crust Greek Goodness
Tomato sauce, mozzarella cheese, Canadian bacon, pepperoni, sausage and bacon.$21.00
Dessert
Salad
Classic Caesar
Garden Salad
Add On
Balsamic dressing
Caesar
Hot Honey
Marinara
Ranch
To Go Box
Large Cheese
Tomato sauce, mozzarella cheese.